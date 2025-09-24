Il format per le scuole La sostenibilità tessile spiegata agli studenti

Tornerà anche per l’anno scolastico 20252026 il progetto Un vestito vale più di quanto pensi’, il nuovo modello per le scuole elaborato da Balli il Lanificio per raccontare la sostenibilità nel mondo del tessile agli studenti degli istituti del territorio. Dopo il primo appuntamento lo scorso maggio negli spazi della sede storica del lanificio pratese alla presenza degli alunni di quinta elementare delle De André, adesso il progetto tornerà con nuove visite degli studenti della primaria e delle medie. Un percorso che rientra nel progetto più ampio di ‘Fabbrica di Cultura’ che vede da tempo il lanificio protagonista della promozione della propria creatività e patrimonio, normalmente applicati alla produzione tessile, a progetti che dialogano con il mondo della moda, dell’arte e della scuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net