Il Forlì riparte di slancio stesa la Vis Pesaro Super ripresa | tre gol e tanta personalità

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FORLì 3 VIS PESARO 1 FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti (23’ st Spinelli), Elia, Cavallini; Scorza, Menarini, De Risio (23’ st Franzolini); Macrì (35’ st Ripani), Manuzzi (30’ st Petrelli), Farinelli (30’ st Coveri). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ercolani, Graziani, Valentini, Giovannini, S. Saporetti. All.: Miramari. VIS PESARO (4-3-2-1): Guarnone; Zoia, Bove (1’ st Pucciarelli), Di Renzo, Beghetto (18’ st Tavernaro); Paganini, Primasso, Berengo (1’ st Nicastro); Giovannini (18’ st Di Paola), Vezzoni; Jallow (30’ st Stabile). A disp.: Pozzi, Fratti, Tonucci, Nina, Ceccacci, Ferari, Forte, Bocs, Mariani, Ventre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forlì riparte di slancio, stesa la Vis Pesaro. Super ripresa: tre gol e tanta personalità

