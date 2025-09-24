Il fiume Lambro si è colorato di rosso a Villasanta | sono in corso accertamenti sulle cause

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì a Villasanta (Monza) il fiume Lambro si è colorato di un rosso acceso vicino allo scolmatore di via Toti. Le cause non sono ancora state accertate: il Comune ha avvisato l'Arpa, che a sua volta si è attivata per le dovute analisi insieme a Brianzacque. L'amministrazione ha fatto sapere che il problema sarebbe comunque da far risalire al torrente Bevera, collegato allo scolmatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

