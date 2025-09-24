Il fiume Lambro si è colorato di rosso a Villasanta | sono in corso accertamenti sulle cause
Lunedì a Villasanta (Monza) il fiume Lambro si è colorato di un rosso acceso vicino allo scolmatore di via Toti. Le cause non sono ancora state accertate: il Comune ha avvisato l'Arpa, che a sua volta si è attivata per le dovute analisi insieme a Brianzacque. L'amministrazione ha fatto sapere che il problema sarebbe comunque da far risalire al torrente Bevera, collegato allo scolmatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lambro rosso a Villasanta, verifiche in corso: «Il problema nasce dal Bevera» - Martedì 23 settembre all'indomani delle abbondanti piogge di lunedì il Lambro a Villasanta si è colorato di rosso. Riporta msn.com
Lambro esondato a Milano dopo forti piogge/ Video, cittadini “Succede troppo spesso, manca la manutenzione” - Dopo i violenti temporali della scorsa notte e di stamane, il fiume Lambro è nuovamente esondato in quel di Milano: le dichiarazioni dei residenti Anche oggi, giovedì 10 ottobre 2024, è esondato il ... Come scrive ilsussidiario.net