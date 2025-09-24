Il finale di Alien: Pianeta Terra contiene un cliffhanger, ma non è di quelli stupefacenti. Anzi, è quasi un passaggio burocratico, una frase e un'inquadratura su un futuro che era ormai segnato da almeno due episodi prima. I mostri alieni sono liberi e il più pericoloso di tutti non si può dire che sia stato addomesticato, ma poco ci manca. Gli adulti avidi, privi di morale, traditori o venduti sono stati neutralizzati, mentre i soldati. beh, quelli tendono a fare sempre una brutta fine. I bambini sperduti, invece, fatte le loro prime esperienze traumatiche e scoperte le menzogne degli adulti che li avevano rapiti e truffati, sono cresciuti e hanno iniziato a farsi guidare dalle domande più che dalle certezze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il finale di Alien: Pianeta Terra non è che un ponte verso una seconda stagione. La serie, invece, continuerà a darci da pensare per mesi