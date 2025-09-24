Il film del giorno di Matteo Fantozzi parla dei drammi che si vivono nella vita, diventa importante però cercare anche la differenza di quando diventano inaccettabili. Siamo di certo all’interno di una pellicola complessa che ha diversi piani di lettura e che può rappresentare un messaggio molto forte per molti di noi. (Youtube Coming Soon) TvPlay.it Il film è A Beautiful Day You were never really here diretto da Lynne Ramsay nel 2017 e tratto dal romanzo Non sei mai stato qui di Jonathan Ames. Protagonista assoluto del film è un gigantesco Joaquin Phoenix, artista di spessore che si guadagna in primo piano lo schermo riuscendo a domarlo con intelligenza e buono spunto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Il film del giorno di Matteo Fantozzi: “Tutti abbiamo i nostri drammi, ma quando ci distruggono?”