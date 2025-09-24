Il festival I Primi d’Italia torna a Foligno | alle porte la giornata inaugurale
Foligno, 24 settembre 2025 – Giovedì 25 settembre torna a Foligno la ventiseiesima edizione del Festival nazionale dei primi piatti “ I Primi d’Italia ”, la manifestazione che riunisce nel centro storico le eccellenze culinarie di tutta Italia. L’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno, si protrarrà fino a domenica 28 settembre con un ricco calendario di iniziative legate alla tradizione italiana dei primi piatti. La giornata inaugurale si aprirà alle 15:30 a Palazzo Candiotti, con il taglio del nastro della mostra “Ricette di Ricamo”, un’esposizione di creazioni tessili ispirate ai primi piatti italiani, realizzate dalle ricamatrici del laboratorio “ La Gruppa” dell’ Università della Terza Età di Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
