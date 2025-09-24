Il Festival di Luce! Due giorni di visioni e pensieri senza filtri

Un titolo che è già un manifesto: "Senza filtri". È questo il filo conduttore del Festival Luce! 2025, in programma il 17 e 18 ottobre nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze. Due giorni che renderanno la città un laboratorio di pensieri e visioni. Si avvicenderanno voci capaci di raccontare il presente, come il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa; la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, con una riflessione sul valore dell’ inclusione e sulla necessità di abbattere barriere; il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che richiamerà la responsabilità di un’ informazione trasparente; il conduttore Rai Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Festival di Luce!. Due giorni di visioni e pensieri “senza filtri“

