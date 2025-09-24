Il Fan Club Cesena di Longiano dona mille euro alla comunità papa Giovanni XXIII

Cesenatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei locali del Circolino della parrocchia di Budrio di Longiano, sede del Fan Club Cesena - Longiano, il Consiglio con il presidente Giuliano Antimi, alla presenza del parroco don Filippo Cappelli, ha devoluto la somma di mille euro alla comunità papa Giovanni XXIII di Balignano, nelle persone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: club - cesena

La professoressa Ombretta Sternini presidente del Rotary Club Cesena

Lions Club Cesena, passaggio di consegne: Giuseppina Mingozzi è la nuova presidente

Carisport a pieno ritmo, il Volley Club Cesena sarà il gestore dell'impianto per i prossimi cinque anni

Il Fan Club Cesena di Longiano dona mille euro alla comunità papa Giovanni XXIII; Budrio di Longiano. Appuntamento con il Fan Club Cesena; Longiano, in 200 alla festa del Cesena club creato dal prete tifoso: tra gli invitati anche Berti e Ciervo.

Prima festa del Fan Club Cesena - Longiano e grande partecipazione di tifosi e appassionati al salone parrocchiale di Budrio di Longiano. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fan Club Cesena Longiano