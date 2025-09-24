Il dormitorio è chiuso Al via i lavori dei locali

Da oggi il dormitorio di via Cavallottiè chiuso. Il locale è della Misericordia ma è gestito dai volontari Caritas per conto della Zona distretto, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Viareggio, capofila, e la Misericordia di Viareggio. La chiusura rende possibile l’intervento di risanamento sanitario dei locali dovuto a un’infestazione di cimici. La decisione di chiudere i locali, che finora hanno garantito un tetto "agli invisibili" con 17 posti letto, 13 uomini e 4 donne, è stata presa dalla Misericordia e dalla Caritas ed è stata comunicata nella tarda mattina di ieri all’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

