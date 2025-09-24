Il disegno su Gaza spopola Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico
Più di tre milioni di visualizzazioni sui suoi canali social, che diventano incalcolabili se si considera tutti quelli che hanno convidiso il disegno, incluso Vasco Rossi. Il cantante di Zocca è tra coloro che sono rimasti colpiti dall’immagine, tratta da un video, che ritrae due bimbi palestinesi in fuga da Gaza. L’autore del disegno è Antonio Federico, 43 anni di Reggio Calabria, scrittore e artista nonché docente per il terzo anno al liceo artistico "Stagi", dove sogna di stabilirsi in pianta stabile (è di ruolo al "Brunelleschi" di Prato) visto che a Pietrasanta ha trovato anche l’amore. Il dialogo tra i due bimbi ("Noi siamo bambini, fratello mio?", "Non lo so più") è da brividi lungo la schiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: disegno - gaza
RIFLESSIONI di Luigi De Angelis Gaza brucia, decine di persone muoiono ogni giorno, vite a perdere, sacrificabili in nome di un disegno politico folle e di interessi economici di un ristretto gruppo di immobiliaristi e speculatori senza scrupoli. - facebook.com Vai su Facebook
Mentre ieri in rai da Sora Mara Venier è andata in onda la «Repubblica delle Pastarelle», oggi l'Italia si ferma per #Gaza. Lo scollamento fra il Paese che #Meloni desidererebbe e l'Italia vera lo trovate lungo le strade, nei vicoli, nelle bandiere, nelle facce della - X Vai su X
Il disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico; Tony, l'influencer dei cappuccini che spopola sul web: Ecco come sono diventato il barista di tik tok.
Il disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico - Il docente dello "Stagi" ha dedicato l’illustrazione ai bimbi palestinesi in fuga "Anche Vasco Rossi l’ha condivisa. Secondo lanazione.it