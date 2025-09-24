Il disegno su Gaza spopola Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di tre milioni di visualizzazioni sui suoi canali social, che diventano incalcolabili se si considera tutti quelli che hanno convidiso il disegno, incluso Vasco Rossi. Il cantante di Zocca è tra coloro che sono rimasti colpiti dall’immagine, tratta da un video, che ritrae due bimbi palestinesi in fuga da Gaza. L’autore del disegno è Antonio Federico, 43 anni di Reggio Calabria, scrittore e artista nonché docente per il terzo anno al liceo artistico "Stagi", dove sogna di stabilirsi in pianta stabile (è di ruolo al "Brunelleschi" di Prato) visto che a Pietrasanta ha trovato anche l’amore. Il dialogo tra i due bimbi ("Noi siamo bambini, fratello mio?", "Non lo so più") è da brividi lungo la schiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il disegno su gaza spopola milioni di visualizzazioni per il messaggio di federico

© Lanazione.it - Il disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico

In questa notizia si parla di: disegno - gaza

Il disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico; Tony, l'influencer dei cappuccini che spopola sul web: Ecco come sono diventato il barista di tik tok.

disegno gaza spopola milioniIl disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico - Il docente dello "Stagi" ha dedicato l’illustrazione ai bimbi palestinesi in fuga "Anche Vasco Rossi l’ha condivisa. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Disegno Gaza Spopola Milioni