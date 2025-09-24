Il discorso di Zelensky all' Onu | Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite  sull'importanza delle armi per garantire la sicurezza e la pace: contano solo "alleanze forti, solo partner forti e solo le nostre armi.  Il Ventunesimo secolo non è molto diverso dal passato e se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi.  Non il diritto internazionale, non la cooperazione, le armi decidono chi sopravvive". È disgustoso ma questa è la realtà, dice Zelensky.  Il diritto internazionale non funziona appieno se non si hanno amici potenti veramente disposti a difenderlo, "e anche questo non funziona senza armi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

