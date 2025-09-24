Il discorso di Zelensky all' Onu | Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'importanza delle armi per garantire la sicurezza e la pace: contano solo "alleanze forti, solo partner forti e solo le nostre armi. Il Ventunesimo secolo non è molto diverso dal passato e se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi. Non il diritto internazionale, non la cooperazione, le armi decidono chi sopravvive". È disgustoso ma questa è la realtà, dice Zelensky. Il diritto internazionale non funziona appieno se non si hanno amici potenti veramente disposti a difenderlo, "e anche questo non funziona senza armi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: discorso - zelensky
.@paolomieli: "Grandi risate di tutti sul discorso di Trump alle Nazioni Unite, ma nessun giornale italiano ha titolato come hanno fatto quelli americani sul ribaltone del presidente sull'Ucraina, parla di Zelensky come eroe, e di una Russia in grave crisi economi - X Vai su X
Mi ero quasi perso il Vendola che accusa Zelensky di aver vietato l’uso della lingua russa in Ucraina, piccolo neo fra i linfonodi pestilenziali del suo discorso pro fascista versione Putin. È una sciagura per tutto il mondo riformista, liberale e democratico italiano - facebook.com Vai su Facebook
L'Onu chiede un'indagine indipendente sugli attacchi alla Flotilla. Trump contro tutti - Zelensky: non conta diritto ma solo armi e alleati; Il discorso di Zelensky all'Onu: Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace; Guerra Ucraina Russia, Berlino: Mosca provoca, jet ha sorvolato una nave tedesca. LIVE.
Il discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace" - Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni dalla Rus ... Riporta ilfoglio.it
Appello di Zelensky all'Onu: 'Non state in silenzio, sosteneteci' - Appello Zelensky a Onu, non state in silenzio, sosteneteci ++ "Non restate in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Scrive ansa.it