Il discorso di Trump sul clima all'Onu è un duro colpo all'ambizione climatica globale

Con Donald Trump la realtà supera la fantasia. Il suo discorso di cinquantasette minuti all’assemblea generale delle Nazioni unite a New York è stato sconclusionato, aggressivo e inquietante, compresa la (lunga) parte dedicata al clima. Il presidente degli Stati Uniti a detto, tra le altre cose, che il riscaldamento globale «è una bufala», che gli «ambientalisti americani vogliono uccidere tutte le mucche», che «le rinnovabili stanno distruggendo gran parte del mondo libero» e che il carbone americano è un combustibile «pulito». L’impronta di carbonio, ha aggiunto Trump con la sua solita nonchalance, «è una bufala montata da persone con intenzioni malvagie». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il discorso di Trump sul clima all’Onu è un duro colpo all’ambizione climatica globale

Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

Hakeem Jeffries contro il "Big Ugly Bill" di Trump: 7 ore di discorso

Legge di bilancio Usa, discorso record di quasi 9 ore del dem Hakeem Jeffries prima del voto: "Trump rappresenta caos e corruzione" - VIDEO

L'attacco all'Onu e all'Europa "imbarazzante", "l'invasione" di migranti e la "truffa green": cos'ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite - Donald Trump, all'80esima Assemblea Generale dell'Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le " parole vuote "

Gaza, Ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu - Il presidente Usa ha parlato 57 minuti all'Assemblea generale: un discorso che è un atto d'accusa contro Unione Europea, Nato e le stesse Nazioni Unite.