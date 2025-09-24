Il Disability Pride Toscana accompagnerà la terza edizione de Lo Spino – Leggende in Salita

Arezzo, 24 settembre 2025 – Oltre alla presenza di tre vincitori della cronoscalata (Franco Cinelli, David Baldi e Denny Zardo), la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, registrerà un’altra importante novità all’interno del suo programma. Sabato 27, fatto inedito nella regione, si terrà la prima edizione del Disability Pride Toscana, un grande evento di inclusione, solidarietà e celebrazione delle diversità. Il Disability Pride, infatti, è un movimento culturale mondiale che propone alla società civile un modo nuovo di vivere, pensare e valorizzare la disabilità, per garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per le persone con disabilità, come stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

