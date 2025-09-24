Il dinosauro che mangiava coccodrilli e non solo | la scoperta shock in Argentina dell’ultimo megaraptor
Un nuovo re dei dinosauri è stato scoperto in Argentina. Joaquinraptor casali, un predatore di circa 7 metri di lunghezza, era un cacciatore agile e letale, dotato di potenti “artigli simili a cesoie da giardino”. Fin qui, tutto nella norma. Se non fosse per un piccolo particolare: i resti fossili di questa imponente creatura sono stati rinvenuti con un osso della gamba di un antico parente del coccodrillo ancora serrato tra le sue fauci. Il paleontologo Lucio Ibiricu e i suoi colleghi hanno portato alla luce il fossile ben conservato, che include gran parte del cranio, costole, vertebre e arti anteriori e posteriori, nella Formazione Lago Colhué Huapi nella provincia di Chubut, in Patagonia centrale, Argentina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scoperto il fossile più antico e completo di un dinosauro dalla testa a cupola - Focus.it - La nuova specie di dinosauro visse in Mongolia 108 milioni di anni fa: aveva zampe cortissime da T. Come scrive focus.it
Patagonia, scoperta nuova specie di coccodrillo antico - Kostensuchus atrox, coccodrillo carnivoro di Patagonia, era un predatore terrestre di 3 metri, capace di cacciare dinosauri di piccola e media taglia. Si legge su tg24.sky.it