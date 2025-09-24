Il dinosauro che mangiava coccodrilli e non solo | la scoperta shock in Argentina dell’ultimo megaraptor

Un nuovo re dei dinosauri è stato scoperto in Argentina. Joaquinraptor casali, un predatore di circa 7 metri di lunghezza, era un cacciatore agile e letale, dotato di potenti “artigli simili a cesoie da giardino”. Fin qui, tutto nella norma. Se non fosse per un piccolo particolare: i resti fossili di questa imponente creatura sono stati rinvenuti con un osso della gamba di un antico parente del coccodrillo ancora serrato tra le sue fauci. Il paleontologo Lucio Ibiricu e i suoi colleghi hanno portato alla luce il fossile ben conservato, che include gran parte del cranio, costole, vertebre e arti anteriori e posteriori, nella Formazione Lago Colhué Huapi nella provincia di Chubut, in Patagonia centrale, Argentina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

