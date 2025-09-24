Il design contemporaneo in mostra a Villa Gaeta con Pinetum 09 – Libertà
Si terrà sabato 27 settembre, ore 15, l’esposizione di design contemporaneo "Pinetum 09 – Libertà “, ospitata nella splendida cornice di Villa Gaeta a Moncioni, che giunge al decimo anniversario. Un progetto ideato dall’architetto Bruno Boretti, attuale proprietario della villa, che mette a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: design - contemporaneo
DAO Bistrot raddoppia: nuova apertura in un elegante spazio a Viale Jonio, tra autentica cucina cinese e design contemporaneo
Storia e tendenze del design della moda nel contesto contemporaneo
Design anni ’80 e ’90, il fascino retrò nel design contemporaneo
il design contemporaneo in mostra al “Pinetum” di Moncioni nella storica Villa e nel meraviglioso giardino botanico - facebook.com Vai su Facebook
Il design contemporaneo in mostra a Villa Gaeta con “Pinetum 09 – Libertà”; A Roma Villa Medici rinasce con il design contemporaneo; Le mostre da non perdere durante il Fuorisalone ed oltre.
“Ceramica”, la mostra mercato debutta a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno - In programma dimostrazioni, laboratori e visite guidate speciali che coinvolgeranno una selezione di artigiani, artisti e collezionisti con una proposta di creazioni di artigianato ... Secondo varesenews.it
“Pinetum 09”: a Villa Gaeta una mostra di design con tema “Libertà” - Compie ormai dieci anni la mostra di arte e design che si tiene ormai con cadenza annuale nel suggestivo “Pinetum” di Villa Gaeta a Moncioni. Da valdarnopost.it