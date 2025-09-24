Il derby in famiglia degli Esposito Inter Pio per il primo gol in serie A Che sfida con il fratello Sebastiano
Fianco a fianco, a casa come in campo, prima: in famiglia in quel di Castellammare di Stabia, con gli scarpini ai piedi nel Brescia, poi in nerazzurro, entrambi. Fino a poco fa, compresissima l’estate del Mondiale per club, a braccetto agli ordini di Cristian Chivu. Sabato, alle ore 20.45 in Sardegna, uno contro l’altro: Sebastiano in maglia Cagliari, Pio con quella dell’ Inter. Storia da film, quella degli Esposito. Ma non in stile “Fratelli coltelli” o “Parenti serpenti”. Qui il legame va oltre. Qui buon sangue non mente: papà Agostino è stato calciatore e allenatore ben noto alla Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
