il derby in famiglia degli esposito inter pio per il primo gol in serie a che sfida con il fratello sebastiano

Fianco a fianco, a casa come in campo, prima: in famiglia in quel di Castellammare di Stabia, con gli scarpini ai piedi nel Brescia, poi in nerazzurro, entrambi. Fino a poco fa, compresissima l’estate del Mondiale per club, a braccetto agli ordini di Cristian Chivu. Sabato, alle ore 20.45 in Sardegna, uno contro l’altro: Sebastiano in maglia Cagliari, Pio con quella dell’ Inter. Storia da film, quella degli Esposito. Ma non in stile “Fratelli coltelli” o “Parenti serpenti”. Qui il legame va oltre. Qui buon sangue non mente: papà Agostino è stato calciatore e allenatore ben noto alla Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

