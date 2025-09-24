Il cuore di Paolo Maldini a Parigi i tifosi del Milan restano senza parole

La presenza di Paolo Maldini nella capitale francese non passa decisamente inosservata, la reazione dei tifosi del Milan Ci sono volti che non lasciano mai indifferenti, per ciò che hanno rappresentato e rappresentano per lo sport italiano. Uno di questi è sicuramente Paolo Maldini, autentica leggenda, in campo, del Milan e della Nazionale e che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Il cuore di Paolo Maldini a Parigi, i tifosi del Milan restano senza parole

In questa notizia si parla di: cuore - paolo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Vip Master 2025: “Napoli nel cuore”

Una fiaccolata per Paolo, parla l’amico del cuore: “Ero l’unico a difenderlo dai bulli”

Paolo Benvegnù. Un artista dal grande cuore che sin dalla metà degli anni 90 con gli Scisma è stato diverse volte ospite sul nostro palco. Un musicista umile, rispettoso e geniale. Un protagonista della scena musicale del rock d'autore al quale saremo sempre - facebook.com Vai su Facebook

“La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri. Si è innamorata ieri, e ancora non lo sa.” #StefanoBenni, sia lieve la terra ? - X Vai su X

Theo, schiaffi al Milan: Non avete valori né ambizioni, via per colpa vostra. E Maldini commenta; Papin, pallone e cuore d'oro; Dove abita Maldini? Alla scoperta della sua casa nel cuore di Brera.

Olimpiadi Parigi, tiro pistola: Maldini argento, Monna bronzo - Dal tiro a segno, infatti, sono arrivate il quarto e il quinto alloro olimpico dei Giochi di Parigi 2024, con ... Secondo tg24.sky.it

Parigi: Maldini e Monna argento e bronzo nella pistola 10 metri - Gli azzurri Federico Nilo Maldini, 23enne bolognese, e Paolo Monna, 26enne pugliese di Carovigno, hanno conquistato l'argento e il bronzo nella gara di pistola 10 metri dell'Olimpiade di Parigi. Come scrive ansa.it