Il CT che ha cambiato la ginnastica italiana | intervista a Enrico Casella

Nuova puntata di Ginnasticomania!? Questa settimana l’ospite è d’eccezione: il CT della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella. Con il suo carisma e la sua visione ha guidato le azzurre verso traguardi storici: argento olimpico a squadre, oro e bronzo alla trave a Tokyo, oltre alle medaglie conquistate agli Europei di Lipsia. Un allenatore che ha trasmesso alle sue atlete il valore della resilienza e della passione, ingredienti fondamentali per trasformare i sogni in realtà. Ora lo attende una nuova sfida: i Campionati del Mondo. In questa puntata, Chiara Sani lo ha intervistato direttamente a Tirrenia, durante il collegiale, per scoprire qual è il segreto di una nazionale capace di emozionare e continuare a far sognare l’Italia intera. 🔗 Leggi su Oasport.it

