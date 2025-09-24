Il crick sotto al furgone lo tradisce Venticinquenne francese lotta in ospedale per vivere
Quando il crick ha ceduto, imprigionandolo sotto al suo furgone, era da solo. Alcune persone che si trovavano hanno dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi, ma quell’attimo in cui il martinetto idraulico non ha retto il peso, è bastato a ridurre in condizioni drammatiche Vivien Antoine Maurice Louis, venticinquenne francese di Virecourt, piccolo paese della Mosella. Schiacciato dal peso del suo furgone, e ora ricoverato in ospedale in gravissimo pericolo di vita. L’ incidente è avvenuto ieri alle 16.30 in un parcheggio lungo la statale Regina a Valsolda, dove il ragazzo era parcheggiato con il suo mezzo, un Renault Traffic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
