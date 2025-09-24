Quando il crick ha ceduto, imprigionandolo sotto al suo furgone, era da solo. Alcune persone che si trovavano hanno dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi, ma quell’attimo in cui il martinetto idraulico non ha retto il peso, è bastato a ridurre in condizioni drammatiche Vivien Antoine Maurice Louis, venticinquenne francese di Virecourt, piccolo paese della Mosella. Schiacciato dal peso del suo furgone, e ora ricoverato in ospedale in gravissimo pericolo di vita. L’ incidente è avvenuto ieri alle 16.30 in un parcheggio lungo la statale Regina a Valsolda, dove il ragazzo era parcheggiato con il suo mezzo, un Renault Traffic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il crick sotto al furgone lo tradisce. Venticinquenne francese lotta in ospedale per vivere