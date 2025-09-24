Il Cremlino risponde a Trump | Non siamo una tigre di carta E avverte | la guerra prosegue

Nuova ondata di dichiarazioni da Mosca sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con Washington. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito i negoziati con gli Usa quasi inutili, accusando Trump di ridurre ogni discussione alla crisi ucraina, ma al tempo stesso apprezzando la sua volontà di mediazione. Medvedev ironizza invece sul “cambio continuo di idee” del presidente americano. Peskov rilancia: la Russia non è una “tigre di carta”, ma un “orso vero”, e proseguirà la guerra per difendere presente e futuro del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Cremlino risponde a Trump: "Non siamo una tigre di carta". E avverte: la guerra prosegue

