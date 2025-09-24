Il Cremlino risponde a Trump | Noi siamo orsi veri Lui è interessato a vendere solo il petrolio Usa

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'etichetta di "tigre di carta" di Donald Trump, la Russia ha risposto rivendicando il suo ruolo (in un simbolismo espresso tutto in chiave animale) di orso. "La Russia è più strettamente associata a un orso. Non esistono orsi di carta. La Russia è un orso vero", ha dichiarato il portavoce del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cremlino - risponde

Ucraina, Russia non ferma le bombe: almeno 25 morti nei raid. Cremlino risponde a Trump

Sergio Mattarella finisce nella lista dei russofobi stilata dal Cremlino: la Russia risponde duramente alle offese italiane

Il Cremlino risponde all'ultimatum di Trump sulle sanzioni contro Mosca: "Putin è pronto a vedere Zelensky"

La Russia risponde a Trump: Guerra in Ucraina continua, noi siamo orsi veri; Il Cremlino risponde a Trump: Noi siamo orsi veri. Lui è interessato a vendere solo il petrolio Usa; Il Cremlino risponde a Trump: la Russia non è una tigre, è un orso e non esistono orsi di carta.

cremlino risponde trump siamoDiretta | Il Cremlino risponde a Trump: "Non siamo una tigre di carta". E avverte: la guerra prosegue - Mosca alza i toni: Peskov definisce i negoziati con Washington “vicini allo zero” e ribadisce che la guerra è per il futuro della Russia. msn.com scrive

cremlino risponde trump siamoUcraina, Russia avverte Trump: "Non siamo tigri di carta ma orsi veri" - E c'è attesta per l'incontro di oggi fra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Cremlino Risponde Trump Siamo