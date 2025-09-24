Il Cremlino contro Trump | È un uomo d’affari vuole vendere il petrolio Usa Tigri di carta? Noi siamo orsi veri
È una questione animale, o di simbologia, quella che ha portato a un nuovo scontro verbale tra il presidente americano Donald Trump e il Cremlino. Se per il tycoon la Russia è una « tigre di carta », come ha scritto in un post su Truth, per Mosca è « un orso ». Ma siccome «non esistono orsi di carta, la Russia è un orso vero». Sembra una risposta quasi stizzita quella del portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, all’indomani dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante cui lo stesso Trump ha tirato una nuova spallata alle speranze russe di imporre le proprie condizioni di pace. Il tutto, sottolinea Mosca, a proprio esclusivo vantaggio. 🔗 Leggi su Open.online
