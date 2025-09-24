Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia | Una mobilitazione eccezionale ma la violenza oscura tutto
Brescia, 24 settembre 2025 – Il giorno dop o le due mobilitazioni per la Palestina resta, da una parte, lo stupore per i numeri e l’eterogeneità dei partecipanti, dall’altra lo sconcerto per la violenza di lunedì sera, con gli scontri tra pochi manifestanti e la polizia che rischiano di oscurare tutto il resto. Sugli scontri (2 feriti tra i manifestanti, diversi contusi tra i poliziotti), già nella tarda serata di lunedì, è arrivata la condanna della sindaca Laura Castelletti. “Nessuna giustificazione alle violenze” . "Gli episodi violenti che si sono verificati tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine – ha detto – non trovano alcuna giustificazione e, anzi, rischiano di spostare l’attenzione da ciò che è davvero importante: migliaia di persone che, con senso civico, sono scese in piazza per chiedere la fine della guerra e la tutela della vita umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: corteo - presidio
