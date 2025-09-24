Al via la terza edizione del percorso formativo dedicato agli amministratori degli enti locali. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Provincia, Afol Monza e Brianza e Comune di Cesano Maderno, nasce per offrire strumenti concreti per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide della governance pubblica. Il corso prevede due edizioni, da ottobre 2025 ad aprile 2026. Le attività si svolgeranno in presenza da sabato 11 ottobre, al Centro Culturale Europeo (Palazzo Arese Borromeo) di Cesano Maderno, per l’area ovest della provincia e 18 ottobre, nella sede provinciale di Afol ad Agrate Brianza (via Delle Industrie 79), per il bacino orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corso di Afol. Gli assessori tornano a scuola