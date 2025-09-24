Il corridoio verde si prepara ad aprire ultimi interventi in corso FOTO
Dopo il nostro articolo, con il quale denunciavamo lo stato di incompiuta del cosiddetto “corridoio verde”, la strada alle spalle dell'università “G.d'Annunzio” che corre tra viale Pindaro e via Falcone e Borsellino.Il cantiere, in base alle previsioni annunciate all'epoca dell'inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: corridoio - verde
Resta ancora incompiuto il "corridoio verde" dietro all'università [FOTO]
Resta ancora incompiuto il "corridoio verde" dietro all'università [FOTO] https://ift.tt/948fXiS https://ift.tt/CxpQh1S - X Vai su X
#CavallinoTreporti – La località punta a un corridoio verde urbano diffuso. Il progetto da 550 mila euro candidato a un bando regionale Un corridoio verde urbano che attraversi Cavallino-Treporti, rafforzando la biodiversità e connettendo le aree tutelate della - facebook.com Vai su Facebook
Il corridoio verde si prepara ad aprire, ultimi interventi in corso [FOTO]; Lavori cantiere corridoio verde dietro all'università di Pescara; Sopralluogo del sindaco nel cantiere in via Pollione: Proseguono i lavori per il corridoio verde [VIDEO].
Kiev, pronti a aprire un corridoio umanitario nel Kursk - L'Ucraina aprirà un corridoio umanitario per consentire a centinaia di civili russi nella regione di Kursk bloccati nelle zone occupate di tornare nel territorio controllato dalla Russia, se Mosca ne ... Lo riporta ansa.it
Il Corridoio Vasariano riapre con 50 ritratti d’età imperiale romana: il progetto di Simone Verde agli Uffizi - «Perché è questa l’origine del museo», dice Fabrizio Paolucci, archeologo e responsabile del settore Antichità classica degli Uffizi. Riporta esquire.com