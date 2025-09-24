Il corridoio verde si prepara ad aprire ultimi interventi in corso FOTO

Dopo il nostro articolo, con il quale denunciavamo lo stato di incompiuta del cosiddetto “corridoio verde”, la strada alle spalle dell'università “G.d'Annunzio” che corre tra viale Pindaro e via Falcone e Borsellino.Il cantiere, in base alle previsioni annunciate all'epoca dell'inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

