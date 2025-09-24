Il contorno labbra migliore rimpolpa e attenua le rughe

Ci sono contorni che diventano spazi centrali, nel nostro quotidiano rituale di bellezza. Non solo sguardo e zigomi: oggi il focus della skincare si sposta sul contorno labbra, una zona tanto delicata quanto rivelatrice del tempo che passa. Sottilissima, povera di ghiandole sebacee e continuamente sollecitata dalla mimica facciale – sorrisi, parole, smorfie -, questa parte del viso è tra le prime a mostrare i segni dell'età. Ma spesso anche la più dimenticata. Alzi la mano chi, oltre al lip balm per labbra screpolate, usa tutti i giorni anche un contorno labbra contro le linee del cosiddetto "codice a barre"! Rughe, segni d'espressione e perdita di tonicità possono comparire intorno alla bocca già dai 30 anni, complici disidratazione, sole e stress.

