Diceva che "l'Italia era una bellezza che era meglio guardarla da lontano". Per questo se ne era andata in Francia, aveva girato un po', da qualche anno era a Nemours, vicino Parigi, l'ultimo domicilio. È morta lì Claudia Cardinale a 87 anni. D'altra parte non era mai stata una donna che si era sentita parte di qualcosa, incasellabile in qualche definizione precostituita. Nemmeno per nazionalità. Certo era italiana, ha detto di sentirsi, "in un certo senso e pure orgogliosamente, italiana", ma fino a un certo punto, perché lei si sentiva parte del mondo, di un mondo più ampio di un paese. Era nata a Tunisi da genitori siciliani, voleva essere indipendente, ci è riuscita tramite il cinema, all'inizio suo malgrado. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il continuo altrove di Claudia Cardinale