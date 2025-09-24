Il consiglio comunale di Porto Empedocle approva la mozione | prese le distanze dal dissalatore
Anche il consiglio comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore approvando la mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara poi anche firmata dai consiglieri Carmelo Sanfilippo e Giuseppe Grassonelli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: consiglio - comunale
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte
Se il Consiglio comunale voterà no, San Siro resterà in piedi - con il secondo anello protetto dal vincolo - e i club dovranno pensare a costruire altrove. L'ipotesi che l'Inter segua il Milan a San Donato diventerebbe immediatamente tema di discussione Bianchi - X Vai su X
` . Giovedì sera, 25 settembre 2025, si terrà il Consiglio Comunale per discutere e deliberare su alcuni punti all' che potete consultare al seguente link - facebook.com Vai su Facebook
Porto Empedocle, scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto: l’opposizione chiede dimissioni del sindaco; Il consiglio comunale discute sul dissalatore nella spiaggia di Montalbano, il comitato: ”Non ne sapevamo nulla”; Dissalatore Porto Empedocle, comitato chiede consiglio aperto.
Porto Empedocle, scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto: l’opposizione chiede dimissioni del sindaco - La maggioranza difende il piano di riequilibrio, ma i rappresentanti della minoranza parlano di fallimento conclamato ... Secondo agrigentonotizie.it
Porto Empedocle, opposizione all’attacco: “Comune al collasso” - Al centro del dibattito, l’interpellanza presentata dai consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania ... Da grandangoloagrigento.it