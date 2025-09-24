Il consiglio comunale di Porto Empedocle approva la mozione | prese le distanze dal dissalatore

Anche il consiglio comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore approvando la mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara poi anche firmata dai consiglieri Carmelo Sanfilippo e Giuseppe Grassonelli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

