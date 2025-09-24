Il Concerto zingaresco Cipper in mostra a Brescia

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concerto zingaresco di Giacomo Francesco Cipper, noto anche come “Todeschini“, entra nella collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo. L’opera, proveniente da una collezione privata ligure, è stata concessa in deposito. "Il fatto che una collezione privata abbia scelto proprio i nostri Musei Civici conclude la sindaca Laura Castelletti - per concedere in deposito questa preziosa opera testimonia la qualità e l’attrattività delle nostre istituzioni culturali". Il dipinto, che raffigura una vivace scena di concerto, è uno dei soggetti più ricorrenti nella produzione di Cipper. Il generoso deposito arriva dalla famiglia Peloso, nella cui collezione l’opera è entrata intorno alla metà del XIX secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il concerto zingaresco cipper in mostra a brescia

© Ilgiorno.it - Il Concerto zingaresco. Cipper in mostra a Brescia

In questa notizia si parla di: concerto - zingaresco

Il Concerto zingaresco. Cipper in mostra a Brescia; Brescia, la Pinacoteca Tosio Martinengo acquisisce importante opera di Giacomo Francesco Cipper; La Pinacoteca accoglie il «Concerto zingaresco» di Cipper.

Un capolavoro di Cipper alla Pinacoteca Tosio Martinengo - Il “Concerto zingaresco” arricchisce la collezione permanente grazie al comodato concesso dalla famiglia Peloso. Riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Zingaresco Cipper Mostra