il concerto zingaresco cipper in mostra a brescia

Concerto zingaresco di Giacomo Francesco Cipper, noto anche come “Todeschini“, entra nella collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo. L’opera, proveniente da una collezione privata ligure, è stata concessa in deposito. "Il fatto che una collezione privata abbia scelto proprio i nostri Musei Civici conclude la sindaca Laura Castelletti - per concedere in deposito questa preziosa opera testimonia la qualità e l’attrattività delle nostre istituzioni culturali". Il dipinto, che raffigura una vivace scena di concerto, è uno dei soggetti più ricorrenti nella produzione di Cipper. Il generoso deposito arriva dalla famiglia Peloso, nella cui collezione l’opera è entrata intorno alla metà del XIX secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

