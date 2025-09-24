Il Comune mappa le zanzare con 75 ovitrappole, a luglio una gazza positiva al West Nile.

La lotta alle zanzare non è solo una questione di benessere, ma di salute pubblica. Grazie alla stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l’Ausl della Romagna, e naturalmente con i cittadini, il Comune continua a investire risorse, tecnologia e informazione per prevenire e contenere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it