Il Comune mappa le zanzare con 75 ovitrappole a luglio una gazza positiva al West Nile
La lotta alle zanzare non è solo una questione di benessere, ma di salute pubblica. Grazie alla stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l’Ausl della Romagna, e naturalmente con i cittadini, il Comune continua a investire risorse, tecnologia e informazione per prevenire e contenere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - mappa
Quanto incassa il comune di Monza con i parcheggi (e quanto spendono i monzesi): la mappa zona per zona
Il Comune mappa tutti gli impianti sportivi
Il Comune mappa per la prima volta tutti i suoi immobili: sono più di cento
La mappa del reddito da pensione, con tutti i dati, nel comune di Genova e nella città metropolitana - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune mappa le zanzare con 75 ovitrappole, a luglio una gazza positiva al West Nile.
Patto anti-larve con il Comune: la mappa dei punti per ritirare i kit - Come comunicato dall’amministrazione, "con il recente alternarsi di alte temperature e forti piogge, il rischio di proliferazione della zanzara tigre è in aumento". Secondo ilrestodelcarlino.it
Lotta alle zanzare, il Comune di Firenze invita a scaricare l’app per il tracciamento - Per mappare le zanzare il Comune di Firenze invita nuovamente a scaricare l'app Mosquito Alert. Da lanazione.it