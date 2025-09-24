Il Comune di Napoli | Così coniugheremo sviluppo turistico e tutela del centro storico
Il vicesindaco con delega all’Urbanistica, Laura Lieto, ha illustrato oggi agli operatori la bozza della variante regolativa che il Comune di Napoli intende adottare a tutela della residenzialità stanziale nel centro storico. Durante l’incontro, nel quale è presente Teresa Armato assessore al turismo con la quale sono state condivise le linee essenziali del provvedimento, sono stati esposti i fenomeni osservati: il progressivo calo dei residenti, l’aumento degli affitti brevi o turistici, la crescente pressione sul mercato immobiliare e l’impatto speculativo che rischia di alterare l’equilibrio sociale ed economico del cuore della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
