Il Comune di Napoli | Così coniugheremo sviluppo turistico e tutela del centro storico

24 set 2025

Il  vicesindaco con delega all’Urbanistica, Laura Lieto, ha illustrato oggi agli operatori la bozza della variante regolativa che il Comune di Napoli intende adottare a tutela della residenzialità stanziale nel centro storico. Durante l’incontro, nel quale è presente  Teresa Armato assessore al turismo con la quale sono state condivise le linee essenziali del provvedimento, sono stati esposti i fenomeni osservati: il progressivo calo dei residenti, l’aumento degli affitti brevi o turistici, la crescente pressione sul mercato immobiliare e l’impatto speculativo che rischia di alterare l’equilibrio sociale ed economico del cuore della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

