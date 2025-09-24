Il Comune di Bologna vuole escludere il team ciclistico israeliano dal Giro dell' Emilia

Dopo la Vuelta, il giro della Spagna, le proteste pro Palestina potrebbero bloccare anche il prossimo Giro dell'Emilia. La corsa su strada è in programma per il 4 ottobre, ma gli attivisti hanno minacciato di impedire il passaggio al team Israel Premier Tech se gli organizzatori dell'evento. 🔗 Leggi su Today.it

comune bologna vuole escludereComune di Bologna, chiesta l’esclusione del team israeliano dal Giro dell’Emilia - L'assessora allo sport Li Calzi: «Non è una posizione contro gli atleti, ma non possono prendere parte alla manifestazione». Secondo rainews.it

Giro dell’Emilia, Comune di Bologna: “Escludere team Israel” - I centri sociali minacciano di bloccare il Giro dell'Emilia in caso di partecipazione del Team Israel Premier Tech e ora anche il Comune di Bologna chiede ... Da msn.com

