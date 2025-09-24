Il Comune di Bologna vuole escludere il team ciclistico israeliano dal Giro dell' Emilia
Dopo la Vuelta, il giro della Spagna, le proteste pro Palestina potrebbero bloccare anche il prossimo Giro dell'Emilia. La corsa su strada è in programma per il 4 ottobre, ma gli attivisti hanno minacciato di impedire il passaggio al team Israel Premier Tech se gli organizzatori dell'evento. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: comune - bologna
Polemica sulle pipe per fumare il crack, distribuite dal Comune di Bologna. Droga molto diffusa: “Pazienti dai 16 ai 66 anni”
Le aree verdi in città sono utili contro il caldo. Ma il progetto del comune di Bologna non funziona
Mense scolastiche a Bologna, il bando va deserto e il Comune lo proroga a Camst
SGB Comune di Bologna. . #SGB 22 settembre 2025 Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di #Bologna guidato dal dem #MatteoLepore distribuirà pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza, in un'ottica di riduzione del danno - X Vai su X
Il Comune di Bologna vuole escludere il team ciclistico israeliano dal Giro dell'Emilia; Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia; Giro dell'Emilia, il Comune chiede l'esclusione del team israeliano Premier Tech.
Comune di Bologna, chiesta l’esclusione del team israeliano dal Giro dell’Emilia - L'assessora allo sport Li Calzi: «Non è una posizione contro gli atleti, ma non possono prendere parte alla manifestazione». Secondo rainews.it
Giro dell’Emilia, Comune di Bologna: “Escludere team Israel” - I centri sociali minacciano di bloccare il Giro dell'Emilia in caso di partecipazione del Team Israel Premier Tech e ora anche il Comune di Bologna chiede ... Da msn.com