Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dazi imposti dagli Stati Uniti fanno tremare il commercio globale: quello che all’inizio del 2025 sembrava un boom di importazioni è stato invece un fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il commercio americano mostra i segnali che trump non voleva vedere

© Ilfoglio.it - Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere

In questa notizia si parla di: commercio - americano

Il consolato americano resta a Firenze. La Camera di Commercio: “Grazie a chi ha contribuito al risultato”

Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere; Occhiali in calo, America in frenata: l’economia bellunese tra luci e ombre; Pil Usa +3,3%: consumi forti, Fed prudente.

commercio americano mostra segnaliIl commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere - I nuovi dati Ocse registrano un declino nel commercio nel II trimestre del 2025 a fronte di un grande sprint nel I. ilfoglio.it scrive

Commercio, cauto ottimismo Ue: dagli Usa segnali di distensione - BRUXELLES – I recenti accordi o preaccordi commerciali firmati dagli Stati Uniti con il Regno Unito e la Cina lasciano sperare che l’Unione europea possa anch’essa risolvere presto la sua diatriba con ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Commercio Americano Mostra Segnali