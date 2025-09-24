Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere
I dazi imposti dagli Stati Uniti fanno tremare il commercio globale: quello che all’inizio del 2025 sembrava un boom di importazioni è stato invece un fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: commercio - americano
Il consolato americano resta a Firenze. La Camera di Commercio: “Grazie a chi ha contribuito al risultato”
askanews. . Il Primo Ministro britannico Keir Starmer dà il benvenuto al Presidente americano Donald Trump giunto in elicottero a Chequers, la sua residenza di campagna, nel secondo giorno della visita di Stato di Trump nel Regno Unito. Mercoledì lo sfarzo - facebook.com Vai su Facebook
Il segretario al Commercio USA Howard Lutnick annuncia che un accordo commerciale con Taiwan è “imminente”. Taipei punta a ridurre il nuovo dazio del 20% imposto da Trump, che rischia di colpire i semiconduttori nonostante il surplus record con - X Vai su X
Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere; Occhiali in calo, America in frenata: l’economia bellunese tra luci e ombre; Pil Usa +3,3%: consumi forti, Fed prudente.
Il commercio americano mostra i segnali che Trump non voleva vedere - I nuovi dati Ocse registrano un declino nel commercio nel II trimestre del 2025 a fronte di un grande sprint nel I. ilfoglio.it scrive
Commercio, cauto ottimismo Ue: dagli Usa segnali di distensione - BRUXELLES – I recenti accordi o preaccordi commerciali firmati dagli Stati Uniti con il Regno Unito e la Cina lasciano sperare che l’Unione europea possa anch’essa risolvere presto la sua diatriba con ... Da ilsole24ore.com