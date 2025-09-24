Il commento post-gara Giocata la partita che serviva Vinto anche grazie ai cambi
Ovviamente c’è grande soddisfazione in casa Ravenna per la vittoria di Carpi, anche per la reazione dopo il pari, meritato, degli emiliani. "Nel primo tempo abbiamo giocato una grande partita – dice a fine gara il tecnico del Ravenna Marco Marchionni – poi nella ripresa è uscito il Carpi: ci sta anche, è una squadra che aveva perso una sola volta, sapevamo che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e l’avevamo anche preventivato. È normale che poi le partite sono determinate dagli episodi: è anche vero che prima del rigore, con Luciani avevamo avuto una grande occasione ma anche il Carpi aveva avuto alcune opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: commento - post
De Bruyne carica dopo Napoli-Catanzaro: il commento nel post sui social
“Abbiamo dato il massimo, il ritiro serve a migliorare le lacune”, il commento nel post partita di Napoli-Casertana
Pedullà senza mezzi termini: «Con Koopmeiners la Juve gioca in 10». Poi parla così di Vlahovic e Locatelli: il commento post Juve Borussia Dortmund – VIDEO
Ardens Festival ecco, voglio riportare un commento sotto a un mio post, riguardante il festival "Cultura, arte, folklore, letteratura, pittura, religione, canti, laboratori, un insieme di arti che riempiono il cuore di gioia. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribui - facebook.com Vai su Facebook
Il commento di Luka Modric al post di Santi Gimenez - X Vai su X
Il post partita di Vis Pesaro-Pianese; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni; Milan, Allegri evoluto? Rabiot: che parole. Pulisic: gesto per Gimenez. Cardinale ha capito ….
Il commento post-gara. "Giocata la partita che serviva. Vinto anche grazie ai cambi» - Mister Marchionni in sala stampa "Sono contento della squadra. Lo riporta msn.com
Post-match commentary: "We played the game we needed. We won thanks in part to the substitutions." - Ovviamente c’è grande soddisfazione in casa Ravenna per la vittoria di Carpi, anche per la reazione dopo il pari, meritato, degli emiliani. Come scrive sport.quotidiano.net