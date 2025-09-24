il commento post gara giocata la partita che serviva vinto anche grazie ai cambi

Ovviamente c’è grande soddisfazione in casa Ravenna per la vittoria di Carpi, anche per la reazione dopo il pari, meritato, degli emiliani. "Nel primo tempo abbiamo giocato una grande partita – dice a fine gara il tecnico del Ravenna Marco Marchionni – poi nella ripresa è uscito il Carpi: ci sta anche, è una squadra che aveva perso una sola volta, sapevamo che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e l’avevamo anche preventivato. È normale che poi le partite sono determinate dagli episodi: è anche vero che prima del rigore, con Luciani avevamo avuto una grande occasione ma anche il Carpi aveva avuto alcune opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Giocata la partita che serviva. Vinto anche grazie ai cambi»