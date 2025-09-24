Il club dei delitti del giovedì la lezione di chi non si arrende all' età

C'è modo e modo di vivere l'età matura. Lo sappiamo in tanti, ma non quanto vorremmo. A mostrarci un'altra strada arriva un film Netflix che sta riscuotendo un successo travolgente: Il club dei delitti del giovedì, tratto dal bestseller di Richard Osman e diretto da Chris Columbus, che ha conquistato la piattaforma con 24,7 milioni di visualizzazioni nella sola seconda settimana di uscita. L'energia del film nasce soprattutto dai suoi interpreti straordinari: Helen Mirren è Elizabeth, un'ex spia dal passato misterioso; Pierce Brosnan veste i panni di Ron, sindacalista affascinante e battagliero; Ben Kingsley tratteggia con misura Ibrahim, psichiatra razionale e riflessivo; infine Celia Imrie regala candore e risolutezza a Joyce, un'ex infermiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il club dei delitti del giovedì", la lezione di chi non si arrende all'età

