Il Circo Bellucci porta a Foggia le rarissime tigri rosa e bianca

Foggiatoday.it | 24 set 2025

Da venerdì 3 a lunedì 13 ottobre, a Foggia in via Telesforo, il Circo Bellucci diretto da Emidio ‘Bimbi’ Bellucci proporrà lo spettacolo nato dalla collaborazione con le famiglie circensi di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, che porterà in pista numerosi performer e numeri sensazionali, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

