Il Cinema Ritrovato conquista il New Yorker

"Se i film fossero persone, straniere o italiane, Bologna è il luogo dove vorrebbero vivere". Un attacco emozionante quello che il giornalista Anthony Lane ha scelto per il suo reportage dedicato alla nostra Cineteca e il suo laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata, sul nuovo numero del New Yorker uscito il 22 settembre. Otto pagine del nuovo numero dell’illustre settimanale statunitense, sono dedicate all’intenso servizio realizzato da una delle sue firme più importanti, in occasione della 39esima edizione del Cinema Ritrovato, il festival dedicato alla settima arte, che tutto il mondo ci invidia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Cinema Ritrovato conquista il New Yorker

