Il cinema piange Claudia Cardinale | Non sarò mai una diva

L0attrice si è spenta a 87 anni. Si è spenta ieri sera, 23 settembre, Claudia Cardinale accanto ai figli e in Francia. A renderlo noto il suo agente, Laurent Savry, all’Afp. “Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista”. Nata in Tunisia era cresciuta con tre culture e lingue diverse. Inizialmente non voleva proprio fare il cinema. Poi però u notata a un concorso di bellezza e convinta a trasferirsi a Roma, dove tutto iniziò. La sua carriera è stata segnata da incontri con i più grandi maestri: Luchino Visconti le affidò il ruolo di Angelica ne Il Gattopardo, una delle immagini più celebri e amate del nostro cinema; Federico Fellini la volle accanto a Marcello Mastroianni in 8½; Sergio Leone le consegnò l’immortalità con C’era una volta il West. 🔗 Leggi su 361magazine.com
