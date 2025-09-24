Il cinema piange Claudia Cardinale Mattarella | Indimenticabile

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudia Cardinale, “artista straordinaria, protagonista indimenticabile di film italiani e internazionali, amata dal pubblico e stimata in alta misura da grandi registi”. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il cinema piange Claudia Cardinale. Mattarella: “Indimenticabile”

È morta Claudia Cardinale, l’addio a una delle ultime dive del cinema - Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, una delle attrici più celebri e amate del secondo Novecento. Riporta vistanet.it

Addio Claudia Cardinale, le cause della morte - L'attrice Claudia Cardinale si è spenta a 87 anni a Nemours, in Francia, all'età di 87 anni: scopri cosa ha detto il suo manager e le cause del decesso. Secondo libero.it