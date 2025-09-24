Il cinema piange Claudia Cardinale Mattarella | Indimenticabile

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudia Cardinale, “artista straordinaria, protagonista indimenticabile di film italiani e internazionali, amata dal pubblico e stimata in alta misura da grandi registi”. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

