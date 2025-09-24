Il Cile candida Michelle Bachelet alla presidenza ONU

Il presidente cileno Gabriel Boric ha ufficializzato davanti all’Assemblea generale dell’ONU la candidatura di Michelle Bachelet, due volte presidente del Cile, per succedere ad António Guterres alla guida delle Nazioni Unite a partire dal 2027. Se eletta, Bachelet sarebbe la prima donna e la seconda personalità dell’America Latina, dopo il peruviano Javier Pérez de Cuéllar,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Il Cile candida Michelle Bachelet alla presidenza ONU

