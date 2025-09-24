Il ciclone d’autunno flagella l’Italia | bomba d’acqua e allagamenti a Ischia
Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia. Da nord a sud il ciclone d’autunno sta colpendo un po’ dappertutto con temporali e piogge torrenziali. L’allerta meteo arancione della protezione civile è stata diramata in Lombardia, Veneto e Lazio ma la perturbazione non sta risparmiando neppure il meridione dove un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Ischia sommergendo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Da nord a sud, il ciclone di inizio autunno porta piogge torrenziali in tutta Italia. Queste sono alcune delle immagini raccolte dai cittadini di Ischia durante il nubifragio che ha colpito l’isola. Nella zona di Forio sono state evacuate due scuole, un asilo e il munici - facebook.com Vai su Facebook
