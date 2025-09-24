Il ciclone d’autunno flagella l’Italia | bomba d’acqua e allagamenti a Ischia

Ildifforme.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia. Da nord a sud il ciclone d’autunno sta colpendo un po’ dappertutto con temporali e piogge torrenziali. L’allerta meteo arancione della protezione civile è stata diramata in Lombardia, Veneto e Lazio ma la perturbazione non sta risparmiando neppure il meridione dove un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Ischia sommergendo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

il ciclone d8217autunno flagella l8217italia bomba d8217acqua e allagamenti a ischia

© Ildifforme.it - Il ciclone d’autunno flagella l’Italia: bomba d’acqua e allagamenti a Ischia

In questa notizia si parla di: ciclone - autunno

Meteo Giuliacci, "effetto ciclone": arriva l'autunno

Maltempo e allerta meteo, il ciclone d’autunno colpisce tutta l’Italia

Cerca Video su questo argomento: Ciclone D8217autunno Flagella L8217italia