Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia. Da nord a sud il ciclone d’autunno sta colpendo un po’ dappertutto con temporali e piogge torrenziali. L’allerta meteo arancione della protezione civile è stata diramata in Lombardia, Veneto e Lazio ma la perturbazione non sta risparmiando neppure il meridione dove un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Ischia sommergendo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ciclone d’autunno flagella l’Italia: bomba d’acqua e allagamenti a Ischia