Il Ceo e il dirigente del concerto dei Coldplay non avevano una relazione sono solo amici Le famiglie sono distrutte | la versione dell’amica della coppia

Si torna a parlare dell’ormai famosa kiss cam che ha immortalato, il 16 luglio, l’ex CEO di Astronomer, Andy Byron, mentre abbracciava la dirigente Kristin Cabot a un concerto dei Coldplay. La reazione dei due aveva suscitato sospetti tra gli utenti dei social media. Quando l’immagine catturata dalla kiss cam è stata proiettata sullo schermo del Gillette Stadium di Foxboro, in Massachusetts, entrambi si sono allontanati rapidamente, cercando di nascondere i propri volti. Gli utenti hanno quindi ipotizzato l’esistenza di una relazione clandestina tra i due e che la loro presenza al concerto avrebbe dovuto rimanere segreta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il Ceo e il dirigente del concerto dei Coldplay non avevano una relazione, sono solo amici. Le famiglie sono distrutte”: la versione dell’amica della coppia

