Il centrodestra in Lombardia blocca il Consiglio per la caccia sui valichi l’opposizione occupa i banchi della presidenza | È la vostra priorità?
Lavori in commissione contingentati, seduta fiume pur di arrivare al risultato. La stagione venatoria è iniziata, ufficialmente, la scorsa domenica, e non sia mai che ai cacciatori lombardi – specialmente ai capannisti – venga impedito di sparare. Anche perché – si sa – il loro voto conta parecchio. Così il centrodestra, al Pirellone, ha accelerato le procedure per consentire alle doppiette di andare a caccia lungo i valichi montani. Provocando la reazione dell’ opposizione, che ha occupato i banchi della presidenza: “La sanità e il trasporto pubblico sono al collasso, eppure è questa la vostra priorità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
