Il Celta punta sull’effetto Balaidos Aspas la bandiera dei Los Celestes
Sepe Todo por y para Vigo. Tutto da e per Vigo. Fu questo il motto che spinse verso la nascita del Celta, club galiziano che attende i rossoblù il prossimo 11 dicembre al Balaidos, il campo libero in lingua locale. I Los Celestes sono tra le squadre più rappresentative di Spagna e pur non avendo un palmares così ampio come le più blasonate della Primera Division, ha una storia ultra centenaria. Il Celta Vigo è stato fondato infatti nel 1923, grazie all’iniziativa lanciata qualche anno prima dal giornalista sportivo Manuel de Castro: la penna del Faro de Vigo predicava la necessità di unire le società locali in un unico club per dare vita a una squadra più forte, che potesse essere più competitiva specialmente nei confronti delle compagini basche, all’epoca ad un livello superiore rispetto a quelle galiziane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
