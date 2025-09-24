Il catcalling? Lo adoro tantissimo Questa estate ad Ibiza un calciatore mi ha offerto 10mila euro per fare sesso | lo rivela Martina Bacci modella di OnlyFans

“Ho la terza media, faccio la mantenuta e sono orgogliosa di essere una migno**a. Il catcalling? Mi piace tantissimo, lo adoro si lamentano sempre quelle a cui non lo fanno chissà perché, forse perchè sono brutte”. Parola della modella di OnlyFans Martina Bacci intervenuta a La Zanzara su Radio 24. Poi ha raccontato come si svolge una sua giornata: “Svegliarsi alle sette per andare a lavoro? Che vita di merda. Non metto mai la sveglia, mi alzo quando mi va, per me svegliarsi alle 6 del mattino per andare a lavoro e rientrare a casa la sera è una vita di merda che non augurerei a nessuno. Il lavoro nobilita l’uomo e non la donna, non so cosa significa consegnare un curriculum o come si fa un colloquio di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

