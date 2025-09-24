Il Catania riacciuffa il pareggio a Trapani con il solito Lunetta | 1-1 al Provinciale

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Provinciale di Trapani il Catania porta a casa un pareggio per 1-1 in una partita intensa e combattuta. I rossazzurri hanno mostrato buona personalità, cercando più volte di rendersi pericolosi e spingersi in avanti su un campo non facile. Pur non arrivando alla vittoria, il pareggio può. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - riacciuffa

Il Catania riacciuffa il pareggio a Trapani con il solito Lunetta: 1-1 al Provinciale; Entella-Trapani 1-1: prima perla di Cutolo, ma il pari sta stretto alla Virtus; PAGELLE DI REPARTO: Forte sprecone, Lunetta riacciuffa il pari.

catania riacciuffa pareggio trapaniIl Catania riacciuffa il pareggio a Trapani con il solito Lunetta: 1-1 al Provinciale - Resta per i rossazzurri l’esigenza di ritrovare aggressività e continuità per lasciarsi alle spalle le negatività emerse nelle ultime due partite contro Cosenza e Sorrento ... Si legge su cataniatoday.it

catania riacciuffa pareggio trapaniIl Trapani prova a scappare, il Catania spreca ma lo riprende: è 1-1 - Con il Trapani più pimpante che si rende pericoloso con la stoccata di Canotto respinta a fatica da Dini. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Riacciuffa Pareggio Trapani