Il Catania riacciuffa il pareggio a Trapani con il solito Lunetta | 1-1 al Provinciale
Al Provinciale di Trapani il Catania porta a casa un pareggio per 1-1 in una partita intensa e combattuta. I rossazzurri hanno mostrato buona personalità, cercando più volte di rendersi pericolosi e spingersi in avanti su un campo non facile. Pur non arrivando alla vittoria, il pareggio può. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
