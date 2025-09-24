Il Castello delle cerimonie quanto costa farci un matrimonio? Tutte le cifre

Se sei interessato ad organizzare un matrimonio ad Il Castello delle cerimonie, preparati a dover sborsare una quantità di denaro non da poco. I prezzi sono infatti molto più alti del previsto. Da ormai 11 anni a questa parte, su Real Time va in onda un reality che ha ottenuto un successo eccezionale, probabilmente superiore anche a quelle che erano le aspettative della produzione stessa. Stiamo facendo riferimento ad Il Castello delle cerimonie, che sino a qualche anno fa era noto come Il Boss delle cerimonie, e molti fan lo chiamano ancora oggi, affettuosamente, nella maniera originale. Si tratta di una location assolutamente esclusiva, che si trova in uno dei più lussuosi hotel della provincia di Napoli, nello splendido scenario di Sant’Antonio Abate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

