L ’ultimo evento della London Fashion Week verrà ricordata anche per il grande ritorno di una delle icone indiscusse della moda british. La 76enne Twiggy, leggendaria modella che ha rivoluzionato i canoni di bellezza negli anni ’60. E star indiscussa della sfilata PE 2026 di Burberry. In cui dimostra un dato ineccepibile: l’eleganza e la freschezza, non hanno età. Londra, da Elton John a Naomi: sfilata Burberry con star X La star N.1 del front row di Burberry. Completo sartoriale nero, camicia bianca dal colletto rigido, cravatta sottile in tinta e mocassini lucidi: il tutto completato da un paio di occhiali da sole scuri in perfetto stile Blues Brothers. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il caschetto biondo targato Autunno 2025: multicolore e vibrante, con il trucco in pendant