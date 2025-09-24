Il cantiere al quartiere fieristico Corsa contro il tempo | Speriamo in giorni di sole

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia ufficialmente l’iter che porterà, tra poco meno di due mesi, alla 234ª edizione della fiera agricola-zootecnica autunnale anche se, al momento, costellata da mille incognite e diverse domande senza risposta. Una su tutte: saranno terminati i lavori del capannone principale, cuore dell’expo, all’interno del quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro a oggi ancora ridotto a uno scheletro? "Occorre ancora un mese pieno di lavoro nella speranza che vi siano più giorni di sole che di pioggia" non si nasconde il sindaco Francesco Passerini (nella foto), che però nei giorni scorsi ha incassato la promessa dell’impresa e della direzione dei lavori sul fatto che i muri perimetrali e il tetto saranno pronti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il cantiere al quartiere fieristico corsa contro il tempo speriamo in giorni di sole

© Ilgiorno.it - Il cantiere al quartiere fieristico. Corsa contro il tempo: "Speriamo in giorni di sole"

In questa notizia si parla di: cantiere - quartiere

Pirellino, viaggio nel cantiere simbolo dell’inchiesta. Il quartiere si divide: “I grattacieli? Sono belli”. “Ma servono case popolari”

Sulle ceneri dell’ex questura. Quartiere e supermercato, fissate le tappe del cantiere

Perugia, blitz al quartiere Ottagono: area recintata già violata, intervento di Polizia locale e cantiere comunale

Il cantiere al quartiere fieristico. Corsa contro il tempo: Speriamo in giorni di sole; Codogno, cantiere della fiera in alto mare. E mancano solo due mesi all’evento più importante; A che punto sono i lavori del tram a Bologna, il nostro viaggio tra i cantieri.

cantiere quartiere fieristico corsaIl cantiere al quartiere fieristico. Corsa contro il tempo: "Speriamo in giorni di sole" - La preoccupazione nel sindaco resta: "Occorre ancora un mese pieno di lavoro". Segnala ilgiorno.it

cantiere quartiere fieristico corsaCodogno, cantiere della fiera in alto mare. E mancano solo due mesi all’evento più importante - Il consigliere delegato, Matteo Zambelloni, rassicura, ma non ci saranno gli impianti: l’organizzazione della kermesse dovrà prevedere un service provvisorio ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Quartiere Fieristico Corsa