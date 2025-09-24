Il cantiere al quartiere fieristico Corsa contro il tempo | Speriamo in giorni di sole
Inizia ufficialmente l’iter che porterà, tra poco meno di due mesi, alla 234ª edizione della fiera agricola-zootecnica autunnale anche se, al momento, costellata da mille incognite e diverse domande senza risposta. Una su tutte: saranno terminati i lavori del capannone principale, cuore dell’expo, all’interno del quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro a oggi ancora ridotto a uno scheletro? "Occorre ancora un mese pieno di lavoro nella speranza che vi siano più giorni di sole che di pioggia" non si nasconde il sindaco Francesco Passerini (nella foto), che però nei giorni scorsi ha incassato la promessa dell’impresa e della direzione dei lavori sul fatto che i muri perimetrali e il tetto saranno pronti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
