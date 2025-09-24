Il calo demografico e la sfida per preservare scuole e servizi negli anni a venire

Modenatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preservare l’esistenza delle scuole primarie in città e nelle frazioni, in quanto presidio di identità e coesione sociale. Sebbene infatti il calo demografico produrrà nei prossimi anni i suoi effetti, l’Amministrazione comunale è già al lavoro per rispondere alle sfide che il fenomeno impone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calo - demografico

Natalità, lo studio: per calo demografico entro 2050 quasi -1% Pil annuo, -482 miliardi di euro

Dimensionamento scolastico, Anief: ‘1.000 istituti accorpati in dieci anni per il calo demografico’

Upb, con calo demografico -700mila lavoratori in 5 anni

Il calo demografico e la sfida per preservare scuole e servizi negli anni a venire; Forum Cernobbio 2025: la sfida del calo demografico e il futuro per i giovani; Montagna, bene comune da amare e tutelare.

calo demografico sfida preservareSPOPOLAMENTO Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso - Dal '67 ai nostri giorni, in poco più di mezzo secolo, l'intero territorio della provincia di Foggia ha perso quasi 100mila abitanti ... Riporta statoquotidiano.it

calo demografico sfida preservareForum Cernobbio 2025: la sfida del calo demografico e il futuro per i giovani - Come ogni anno, missione e ambizione del Forum sono quelle di offrire alla classe dirigente internazionale ed italiana un’occasione di approfondimento serio e qualificato, supportato da ... Come scrive finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Calo Demografico Sfida Preservare